-Terör örgütünün yan kolu ANKARA (A.A) - 12.11.2011 - Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Binali Yıldırım, ''Kartepe'' adlı deniz otobüsünü kaçıranların terör örgütünün yan kolu olduğu şeklinde haberler olduğunu bildirdi. Yıldırım, Denizcilik Müsteşarlığından ayrılırken yaptığı açıklamada, İzmit-Gölcük seferini yapan Kartepe isimli deniz otobüsünün saat 18.30 sıralarında kaçırıldığının, eylemciler tarafından el konulduğunun rapor edildiğini belirtti. Bunun üzerine daha sonra geminin İzmit Körfezi'nin batısına doğru yönlendirildiğini ifade eden Yıldırım, şöyle devam etti: ''Şu an itibariyle Selimpaşa'nın 1-1,5 mil açığında demirletilmiş durumda. Yakıtları azaldığından ve kumanya ihtiyacı olduğundan bahisle kaptan aracılığıyla talepleri var. Bu talepler değerlendiriliyor. Sahil Güvenlik Komutanlığı, İstanbul polisi, İçişleri Bakanı'nın koordinasyonunda bu olayı takip ediyorlar. Bakanlığımız, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ve Ana Arama-Kurtarma Merkezi de bu operasyona destek veriyor. Ben de arkadaşların yaptığı çalışmaları bizzat takip ettim. Yolcu sayısı, mürettebat sayısı, terörist sayısı konusunda muhtelif rakamlar var, kesin rakam vermemiz şu anda çok mümkün değil. Terörist veya eylemcinin 4 olduğunu söyleyen var, 1 olduğunu söyleyen var. Rivayetler muhtelif, ama 18 yolcu 5'i kadın olmak üzere, artı 4 mürettebat, 2 stajyer olduğu şeklinde gelen bilgiler var.'' ''Teröristler neler istiyor?'' şeklindeki soruya karşılık Yıldırım, ''Herhangi somut bir talepleri yok. Tek istedikleri, şu anda 18.30'dan bu tarafa seyir halinde, denizde. Tek talepleri yakıt ve yiyecek-içecek şeklinde'' diye konuştu. Yıldırım, ''teröristlerin üzerinde bomba olup olmadığının'' sorulması üzerine, ''Bu tip bilgiler henüz kesin değil. Ne tür bir tehdit yapılıyor, bomba mı var, silah mı var, ne var, onlar şu anda teyide muhtaç'' dedi. Yıldırım, ''gemiyi kaçıranların terör örgütünün yan kolu olduğu şeklinde gelen haberler olduğuna'' işaret ederek, bilgilerin sınırlı imkanlarla elde edildiğini, gerçek bilgilere gemiye girince ulaşılacağını kaydetti.