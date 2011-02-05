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TERÖR ÖRGÜTÜNÜN KARANLIK TARİHİ ANKARA (A.A)

05 Şubat 2011 11:38

-TERÖR ÖRGÜTÜNÜN KARANLIK TARİHİ ANKARA (A.A) - 05.02.2011 - Terör örgütünün kanlı tarihinin derinliklerinde örgüt içi hesaplaşmaya kurban giden 7 örgüt mensubunun daha kimlikleri belli oldu. Bunlardan üç kişinin kardeş olduğu belirlendi. Güvenlik güçleri tarafından gerçekleştirilen operasyonlarda ele geçirilen doküman ve ''Etkin Pişmanlık Yasası''ndan yararlanan örgüt mensuplarının ifadelerine göre, terör örgütünün 1995-1999 tarihleri arasında infaz ettiği 7 mensubunun kimliği belirlendi. Tespitlere göre, ''Hebat'' kod adlı Mehmet Kaya, ''Devrim'' kod adlı Muhterem Aydemir, ''Sefkan'' kod adlı Hüseyin Ahmet Mehzul, ''Rezan'' kod adlı Nizamettin Çankara, ''Rızgar'' kod adlı Mehmet Süleymanoğlu, ''Raperin'' kod adlı Saniye Süleymanoğlu, ''Peşeng'' kod adlı Ulvi Süleymanoğlu adlı kişiler örgüt içi hesaplaşmaya kurban gitti. Terör örgütünün infaz ettiği Mehmet, Saniye ve Ulvi Süleymanoğlu'nun kardeş olduğu bildirildi. Terör örgütü PKK'nın, örgüt içi cinayetleri güvenlik güçlerinin üzerine atmaya çalıştığı ya da ailelerin tepkisinin önüne geçebilmek için mektup göndererek, ''çocuklarının güvenlik güçleri ile girdikleri çatışmalarda öldükleri'' veya ölümlerin ''mayın kazası, kaza kurşunu, kalp krizi, intihar'' gibi gerçek dışı sözlerle duyurduğu belirlendi. PKK'nın bu yöntemle infazlarını perdelediğine dikkat çeken yetkililer,  örgütün, infaz edilen örgüt mensupları için ''taziye çadırları'' kurdurduğuna, ayrıca en yakın arkadaşları tarafından öldürülenler için sahte ve ucuz ''kahramanlık'' hikâyeleri yazdırdığına dikkat çektiler. 

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