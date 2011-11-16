-Terör örgütünün Karadeniz eylemlerine dava ANKARA (A.A) - 16.11.2011 - Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, terör örgütü PKK'nın Karadeniz'de 1 astsubay ve 1 polisin şehit olduğu, 2 er ve 3 polis memurunun yaralandığı eylemlerine katılan 2 terörist hakkında dava açtı. İddianamede, sanıkların, Kastamonu'da Başbakanlık miting otobüsüne eskortluk yapan polis aracına, Sinop Boyabat'ta polis aracına ve Giresun Dereli'de Jandarma aracına yönelik silahlı ve bombalı saldırılara katılan grupta yer aldıkları kaydedildi. Cumhuriyet Savcısı Mehmet Özgür'ün hazırladığı iddianamede, ''Salih Reş'' kod adlı, ''Zerzan'' telsiz kodunu kullanan Mehmet Kurt'un, 1991'de bölücü terör örgütüne katıldığı belirtildi. Kurt'un, 2007'ye kadar örgütün çeşitli kademelerinde faaliyette bulunduğu, 2008'de Karadeniz kırsalına, bazı örgüt üyelerinin grup sorumlusu olarak geçtiği kaydedildi. İddianamede, Kurt'un 5 Ağustos 2011'de girdiği çatışmada yakalandığı bildirildi. -Cihan Temel- Sanık Cihan Temel'in ise, ağabeyi Eren Temel'in örgüte katılmasından etkilenerek, örgüte sempati duyduğu ve katıldığı ifade edilen iddianamede, Kuzey Irak'a geçen Temel'in, 2002-2009 arasında Güneydoğu ve Doğu Anadolu kırsalında faaliyet yürüttüğü anlatıldı. Temel'in 7 Haziran 2011'de teslim olduğu bildirildi. -Dereli'deki eylem- İddianamede, Kurt ve Temel'in de arasında bulunduğu terörist grubun, 26 Nisan 2010'da Giresun'un Dereli ilçesinde gerçekleştirilen ve bir astsubayın şehit olduğu, 2 erin ise yaralandığı saldırıya katıldıkları ifade edildi. -Boyabat'taki eylem- Yine sanıkların da arasında bulunduğu terör örgütü üyelerinin, 6 Nisan 2011'de, saat 23.00 sıralarında, Boyabat'ta Yücel Satıcı, Mustafa Göçük ve Sinan Erten'in bulunduğu polis aracına ateş açtıkları belirtilen iddianamede, olay sonucunda müşteki-mağdurlar Satıcı, Göçük ve Erten'in yaralandığı ve aracın zarar gördüğü bildirildi. -Kastamonu'daki polis konvoyuna saldırı- Sanık Mehmet Kurt'un yönetimindeki Cihan Temel, Sancar Buluç, Yakup Tokay ve Yılmaz Suiçer'den oluşan grubun, Kastamonu'dan Ilgaz ilçesine doğru ilerlediği belirtilen iddianamede, çevrede keşif yapan sanıkların, Ilgaz Dağı Soğuksu mevkisini saldırı için uygun gördükleri ifade edildi. Grubun, saldırı amacıyla 4 Mayıs 2011'de Başbakanlık miting otobüsüne eskortluk yapan resmi polis otosuna silahla saldırdıkları, eskortluk yapan resmi polis otomobilini kullanan polis memuru Recep Şahin'in ilk atışla birlikte şehit olduğu anımsatıldı. Aynı araçta bulunan ve yaralanan polis memuru Metin Kuş'un, saldırıya uğradıklarını telsizle bildirdiği belirtilen iddianamede, polis otomobilinin yanmaya başlaması nedeniyle Kuş'un bariyerlerden atlayarak dere yatağına indiği ve yaklaşık 150 metre yürüyerek, miting otobüsüne yürüdüğü bildirildi. İddianamede, Temel'in etkin pişmanlıktan yararlanmak istediği, sanıkların her birinin,2'şer kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmaları talep edildi. Dava, Ankara 11. Ağır Ceza Mahkemesinde görülecek.