-TERÖR ÖRGÜTÜNÜN GENÇLİK YAPILANMASINA DARBE ADANA (A.A) - 29.11.2010 - Adana Emniyet Müdürlüğünce Adana, İzmir, Hatay, Mardin, Siirt ve Şanlıurfa'da terör örgütü PKK'nın gençlik yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda 8'i üniversite öğrencisi, 2'si kadın 15 kişi yakalandı. Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, ''eylemlerin tek çatı altında örgütlenmesi, denetlenmesi ve geniş katılımın olmasının sağlanması'' amacıyla PKK/Kongra-Gel talimatları doğrultusunda oluşturulduğu belirtilen ve terör örgütünün gençlik yapılanması olan ''Demokratik Yurtsever Gençlik Meclisi''ne yönelik çalışma başlattı. Çeşitli tarihlerde korsan gösteri, araç ve lastik yakma ile yol kapatma gibi toplam 26 yasa dışı eylemi organize ettikleri, katıldıkları, örgütün kırsal alanına elaman temin ettikleri belirlenen kişilerin kimlik ve adresleri tespit edildi. Adana, İzmir, Hatay, Mardin, Siirt ve Şanlıurfa'da eş zamanlı düzenlenen operasyonda, 8'i üniversite öğrencisi, 2'si kadın 15 kişi yakalandı. Zanlıların evlerinde çok sayıda örgütsel belge ele geçirildi. Cep telefonu, sim kart, hafıza kartı, flaş bellek ve bilgisayar belleklerine el konuldu. Gözaltına alınan A.C, A.Y, B.K, F.K, H.Y, M.G, M.D, Z.A, B.M, H.K, H.İ, H.Ü, B.D, C.A. ve E.K, Adana Emniyet Müdürlüğüne gönderildi.