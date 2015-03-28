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Dünya
Deutsche Welle

Terör örgütünün elindeki 2 yıllık esaret sona erdi

Turist olarak gittikleri Pakistan'da terör örgütüne bağlı silahlı gruplar tarafından kaçırılan Çek Cumhuriyeti vatandaşı iki kadın özgürlüğüne kavuştu. Türkiye merkezli bir sivil toplum kuruluşu arabuluculuk yaptı.

28 Mart 2015 16:37


Çek Cumhuriyeti Başbakanı Boguslav Sobotka, Hana Humpalova ve Antonie Chrastecka isimli vatandaşların bugün ülkelerine vardıklarını doğruladı.

2013 yılında dünya turuna çıkan psikoloji öğrencisi Humpalova ve Chrastecka, 2013 yılının Mart ayında, İran üzerinden girdikleri Pakistan'ın güneydoğusunda terör örgütüne yakınlığıyla bilinen silahlı bir grup tarafından kaçırılmıştı.

Esaret hayatının ilk dönemlerde çok zorlu geçtiğini belirten Humpalova, "İlk defa silah ve silahlı insanlar görüyorduk. Etrafımızda açılan ateşlerden, bombalardan hayli endişe ediyorduk. Fakat zamanla buna alışmaya başladık" dedi.

Medya kuruluşlarına çağrı: 'Rahat bırakın'

Çek Cumhuriyeti Başbakanı Sobotka, vatandaşlarının serbest bırakılmasında Türkiye merkezli bir sivil toplum kuruluşunun arabuluculuk yaptığını söyledi. Başbakan Sobotka, "iki kadının normal hayata dönebilmeleri için, medya kuruluşlarını özel hayatları konusunda saygılı davranmaya" çağırdı.

Çek Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Lubomir Zaoralek de konuyla ilgili açıklamada bulundu. İki kadının uzmanların müşahadesi altına olduğunu belirten Zaoralek, nerede oldukları konusunda şimdilik ayrıntı veremeyeceğini belirtti.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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