-Terör örgütünün 7 ''hacker''ı yakalandı DİYARBAKIR (A.A) - 24.12.2011 - Diyarbakır, Şanlıurfa, Batman, Hakkari ve Gaziantep'te eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonda, terör örgütü PKK adına özel ve kamu kurumlarına ait web sitelerini çökerterek, örgütün propagandasını yaptıkları tespit edilen 7 kişinin gözaltına alındığı bildirildi. Diyarbakır Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, Terörle Mücadele ve İstihbarat Şubesi ekiplerince yürütülen çalışmalar kapsamında 21 Aralık 2011 günü 5 ilde eş zamanlı operasyon gerçekleştirildiği belirtildi. Açıklamada, söz konusu operasyonda, terör örgütünün yurt dışında faaliyet yürüten elemanlarından aldıkları talimatlar doğrultusunda özel ve kamu kurumlarına ait web sitelerini çökerterek, orada örgütün propagandasını yaptıkları belirlenen 7 kişinin gözaltına alındığı ifade edildi. Açıklamada, gözaltına alınan kişilerin, terör örgütü adına hacker grubu oluşturdukları, kamu kurumları ile ticari ve bilgilendirme amaçlı özel şahıslara ait internet sitelerine sanal saldırı düzenledikleri ve siteye propaganda içerikli logo, metin ve örgütün elebaşısının resimlerini koydukları bildirildi.