-TERÖR ÖRGÜTÜNÜ ÜYELERİ DOLANDIRDI ANKARA (A.A) - 06.10.2010 - Fransa'da terör örgütü PKK'nın 3 sorumlusunun, örgüte ait 1 milyon avro para ile kaçtıkları bildirildi. Terör örgütünde yaşanan büyük dolandırıcılığın örgütte karışıklık yarattığı kaydedildi. Terör örgütü PKK'nın ''paravan'' oluşumları aracılığıyla, finansman teminine yönelik olarak Avrupa ülkelerinde yaşayan Kürtlerden ''Bağış'', ''Yardım'', ''Aidat'' adı altında toplanan paraların büyük bölümünü, örgüt sorumlularının zimmetlerine geçirmeleri ve şahsi harcamalarda kullanmalarının Kandil'deki örgüt yönetiminde büyük rahatsızlığa neden olduğu belirlendi. Terör örgütünün Fransa'nın başkenti Paris ve Marsilya kentlerinde faaliyet gösteren Y.A., Ş.K. ve İ.Y. isimli örgüt sorumlularının, örgüte ait yaklaşık 1 milyon avro ile kayıplara karıştıkları bildirildi. Kaçan 3 kişinin, Fransız güvenlik birimleri tarafından terör örgütüne yönelik Şubat ve Haziran 2010 aylarında gerçekleştirilen geniş çaplı operasyonlarda gözaltına alındıkları, ancak kısa bir süre sonra serbest bırakıldıkları kaydedildi. Kandil'deki örgüt yönetiminin, söz konusu olayın ardından 3 kişi ile ilgili ''infaz'' kararı aldığı öne sürüldü. Örgütün olayı kadrolarından gizli tuttuğu, söz konusu 3 kişi hakkında ''ajan-işbirlikçi'' oldukları gerekçesiyle ''infaz'' kararı verildiğini kadrolarına açıkladığı kaydedildi. Örgütün faaliyetlerini yakından izleyen terör uzmanları, PKK'da kişilere dayalı örgütiçi dolandırıcılığın sürekli yapıldığını ancak son olayda 3 sorumlunun bir araya gelerek 1 milyon avro para ile kaçmalarının ''örgütün geleceği ile ilgili kaygıları'' ortaya koyduğuna dikkat çektiler. Bu yıl içerisinde, terör örgütünün Avrupa ülkelerinde faaliyet gösteren elemanlarından ''Botan'' kod adlı E.B., ''Bayram'' kod adlı M.P, ''Salih'' kod adlı B.Ü, ''Ali'' kod adlı Ş.M, ''Doğan'' kod adlı N.Ç., ''Şahin'' kod adlı M.P, ''Ergün'' kod adlı F.K, ''Soreş'' kod adlı H.Y. ve ''Keklik'' kod adlı E.K. adlı kişiler örgütün paralarını alarak kaçmışlardı. Öte yandan, başkent Paris'in Rue Faurbourg St.Denis bölgesinde geçtiğimiz aylarda gerçekleştirilen bir dizi operasyonda gözaltına alınan V.H. adlı kişinin ''yasaklı terör örgütüne finansman desteği sağlamak'' gerekçesiyle tutuklandığı kaydedildi. Fransız Adli Polis Yönetim Merkezi ve Anti Terörist Birimi tarafından, ülkede yaşayan Kürt kökenli işyeri sahiplerine gönderilen mektuplarda, ''Bağış'' ve ''Yardım'' adı altında zorla para isteyen PKK'lıların güvenlik birimlerine bildirilmesi istenmiş, ''Herhangi bir sebeple yasaklı örgüt PKK'ya maddi yardımda bulunduğu belirlenen işyeri sahiplerinin ayrıntılı mali denetim altına alınacakları'' ifade edilmişti.