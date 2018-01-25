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Terör örgütünü övmekten gözaltına alındılar

SAMSUN, (DHA)- SAMSUN'da Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) 'Zeytin Dalı Harekatı' ile ilgili terör örgütünü övücü ve halkı kışkırtmaya yönelik sosyal medyada paylaşım yapıldığı iddiasıyla Sosyalist Yeniden Kuruluş Partisi (SYKP) eş başkanları İlhan C

25 Ocak 2018 18:03

SAMSUN, (DHA)- SAMSUN\'da Türk Silahlı Kuvvetleri\'nin (TSK) \'Zeytin Dalı Harekatı\' ile ilgili terör örgütünü övücü ve halkı kışkırtmaya yönelik sosyal medyada paylaşım yapıldığı iddiasıyla Sosyalist Yeniden Kuruluş Partisi (SYKP) eş başkanları İlhan C., Meral A. ve  Halkevi Derneği Başkanı Şeyma Ö. polis tarafından gözaltına alındı.
Samsun Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerinin yaptığı istihbarat çalışmada Türk Silahlı Kuvvetleri\'nin \'Zeytin Dalı Harekatı\'na yönelik SYKP\'nin ve Halkevi Derneği\'nin sosyal meyda hasabından yapılan paylaşımların terör örgütünü övücü ve halkı kışkırtmaya yönelik olduğunu tespit etti. Yapılan tespit ardından SYKP eş başkanları İlhan C., Meral A. ve  Halkevi Derneği Başkanı Şeyma Ö., dün terör örgütünü övücü ve halkı kışkırtmaya yönelik sosyal medya hesabından paylaşım yaptıkları iddiasıyla gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü belirtildi.

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