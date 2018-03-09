Terör örgütünü öven paylaşımlara 7 gözaltı

Kadir ÖZEN/İZMİR, (DHA) - İZMİR\'de, sosyal medyadan terör örgütü PKK\'yı öven paylaşımda bulunduğu belirlenen 7 kişi, 4 ilçede düzenlenen operasyonlarda yakalanarak, gözaltına alındı.
İzmir İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, sosyal medya hesaplarından terör örgütü PKK\'yı övücü paylaşımlarda bulundukları belirlenen kişilere yönelik operasyon yaptı. İzmir\'in Menemen, Seferihisar, Aliağa ve Selçuk ilçelerindeki 9 adrese yapılan baskınlarda, aranan A.B., A.Ö., N.A., H.K., R.Ç., M.G. ve H.S. adlı 7 kişi yakalandı. Gözaltına alınan şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda, örgütsel dokümanlar ele geçirildiği belirtildi. Operasyon kapsamında, aranan 2 kişinin daha yakalanması için çalışmaların sürdürüldüğü bildirildi.
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