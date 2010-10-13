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TERÖR ÖRGÜTÜNE AİT 2 TON GIDA BULUNDU KARS (A.A)

13 Ekim 2010 00:44

-TERÖR ÖRGÜTÜNE AİT 2 TON GIDA BULUNDU KARS (A.A) - 12.10.2010 - Kars'ın Kağızman ilçesinde, terör örgütü PKK'ya ait olduğu tespit edilen 2 ton gıda maddesi bulundu. Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kağızman ilçesinde, Evyapan mevkisinde arazi arama tarama faaliyetinde bulundu. Aramada, toprağa gömülmüş halde 2 ton gıda maddesi, 3 kalaşnikof marka silah şarjörü, 140 pil ve 12 metre uzunluğunda elektrik kablosu bulundu. Gıda ve mühimmatın, terör örgütü PKK'ya ait olduğu tespit edildi. 

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