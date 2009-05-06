Terör örgütüne üçlü darbe

Türk Hava Kuvvetleri'nin, Irak'ın kuzeyindeki terör örgütü kamplarına yönelik hava harekatında ilk belirlemelere göre 10 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.



Alınan bilgiye göre, Irak'ın kuzeyinde Zap ve Avaşin-Basyan bölgelerinde tespit edilen PKK/KONGRA-GEL terör örgütüne ait hedeflerin hava harekatıyla vurulmasının ardından örgüte ait çok sayıda silah depoları ve sığınak yok edildi.



Hava harekatında, ilk belirlemelere göre 10 teröristin etkisiz hale getirildiği kaydedildi. Hava harekatı sırasında "Necbir" kod adlı Hediye Cuma (35), "Jiyan Çelenk" kod adlı Mehmet Ali Kaçar (30), "Deniz Ulaş" kod adlı Serkan Sitilay (26), "Çetin Zerdüşt" kod adlı Urfan Hüseyinzade (24), "Delil Agiri" kod adlı Abdurrahman Aslan (23), "Sason Rojhilat" kod adlı Jehat Rotsas (20), "Karker Cudi" kod adlı Zekeriya İnenç (20) adlı teröristlerin etkisiz hale getirildiği saptandı. Operasyonda etkisiz hale getirilen 3 teröristin kimliği ise açıklanmadı.



Türk Hava Kuvvetleri'nin başarılı operasyonunun ardından terör örgütünün İran ayağı olan PEJAK'a yönelik olarak da bu ülke tarafından bir operasyon başlatılmıştı. Bu operasyonda da terör örgütünün önemli kayıplar verdiği bildirildi.



Suriye'deki operasyon



Bu arada, terör örgütünün Suriye'de yaşayan Kürtleri devlet aleyhine kışkırtma ve ülke topraklarını bölmeye yönelik propaganda faaliyetlerine hız vermesi bu ülkenin güvenlik birimlerini de harekete geçirdi.



Terör örgütü PKK yandaşlarının, elebaşı Abdullah Öcalan'ın doğum günü, Nevruz ve Irak'ın kuzeyine yönelik operasyonları bahane ederek gösteri yapmasına izin vermeyen Suriye güvenlik güçleri Halep, Kamışlı, Lazkiye, Afrin ve Ayn Al Arap'ta bir dizi operasyon düzenledi. Operasyonlarda aralarında terör örgütü sorumlularının da bulunduğu 200'e yakın örgüt yandaşının yakalandığıbelirlendi.



Yakalanan PKK'lıların ev ve iş yerlerinde gerçekleştiren operasyonlarda ise çok sayıda mayın, plastik patlayıcı, uzun namlulu silah ve bunlara ait mermiler ele geçirildi. Evlerde, ayrıca örgüte ait olduğu değerlendirilen 300 milyon Suriye Lirası ve 1500 ABD Doları ile çok sayıda örgütsel dokümanbulundu.



Suriye'deki yargılama



Öte yandan, Suriye'de tutuklu bulunan terör örgütü mensuplarından Fuad Eliko, Hesen Salih, Faris İniz, Hasan Salih Osman, Mervan Osman, Mehud Şeho, Şiyar Helil, Bilal Hesen Salih, Miheyedin Salih, Şehmus Hisen, Firaz Yusiv, Mazin Hemo, Ebde Kemal Murad, Musa Sebri Egid, Şeelan Muhsin İbrahim, Cemil İbrahim Umer, Velid Hesen, Mihemed İbrahim, İsa İbrahim Hiso, Ebdilkerim Hisen Ehmed, Ebas El Seyid, Muslim Selim İbrahim, Ebdilrehman Sileman Remo adlı teröristlerin özel statülü mahkemede yargılamaları geçtiğimiz günlerde tamamlandı. Davada, "terör örgütü üyesi olmak, zorla para toplamak, çocuk kaçırmak, Suriye topraklarının bir bölümünü yabancı bir ülkeye ilhak etme girişiminde bulunmak ve ülkede yaşayan Kürtleri devlet aleyhine kışkırtmak suretiyle etnik çatışmaları körüklemek" suçlarından yargılanan 23 kişi 7-20 yıl arasında değişen ağır hapis cezalarına çarptırıldı.



İki ülke arasında Ekim 1998'de imzalanan "Adana Mutabakatı" çerçevesinde Şam yönetimi, bugüne kadar 100 civarında terör örgütü mensubunu Türkiye'ye iade etmişti. Terörle mücadele konusunda Türkiye ile birlikte hareket ettiklerini vurgulayan Suriye Devlet Başkanı Esad, geçtiğimiz yıl yaptığı açıklamada, "Türkiye ile karşılıklı güven ve tüm kurumlarda ilişkilerimiz mükemmel düzeydedir. Geleceğe çok sağlam adımlarla ilerliyoruz. Terör örgütü PKK'nın Türkiye veya bölgede yaptığı her eylem, mutlaka Suriye'yi de etkiler. Bunun bilincindeyiz ve masum insanlara yönelik saldırıları reddediyoruz. Başta PKK olmak üzere, Suriye'de ayrılıkçı faaliyet gösteren Kürt gruplarına yönelik operasyonlar aralıksız sürecektir" demişti.

