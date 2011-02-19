-TERÖR ÖRGÜTÜNE ÖDÜN YOK ANKARA (A.A) - 19.02.2011 - Terör örgütü PKK'nın kadro ve finansman temini faaliyetlerini yakın takibe alan Suriye'nin, terör örgütünün halkı ayaklandırmaya yönelik faaliyetlerine karşı sert tedbirler aldığı kaydedildi. Terör örgütü PKK yandaşlarının, elebaşı Abdullah Öcalan'ın yakalanmasının yıldönümünü bahane ederek Şam, Halep, Kamışlı, Afrin ve Haseki kentlerinde protesto gösterisi düzenlemelerine izin verilmedi. Suriye güvenlik güçleri, aralarında PKK'nın Suriye'deki siyasi uzantılarının başında bulunan Muhammed Osman, İbrahim İsa Huso, Muhammed Hasan Sadık, Necmettin Derviş Galip, Salah İbrahim Hasoli'nin de bulunduğu çok sayıda göstericiyi gözaltına aldığı bildirildi. Yakalanan terör örgütü mensuplarının, ''Suriye topraklarının bir bölümünü yabancı bir ülkeye ilhak etme girişiminde bulunmak ve ülkede yaşayan Kürtleri devlet aleyhine kışkırtmak suretiyle etnik çatışmaları körüklemek'' iddialarıyla 20-30 yıl arasında değişen ağır hapis cezası talebiyle yargılanacakları kaydedildi. Öte yandan, Suriye yönetiminin, terör örgütünün son günlerdeki sokak gösterilerinin yanı sıra, geçtiğimiz günlerde Suriye'de yaşayan Kürtleri Suriye yönetimine karşı ''ayaklanmaya'' çağırmasından büyük rahatsızlık duyduğu ve terör örgütüne yönelik tedbirlerini yoğunlaştırdığı bildirildi. Geçtiğimiz günlerde Kandil'deki terör örgütü yönetimi tarafından yapılan açıklamada, ''Suriye güvenlik güçleri tarafından gerçekleştirilen operasyonlarda öldürülen ve yakalanan örgüt mensuplarının intikamı mutlaka alınacaktır. Suriye'de yaşayan Kürtlere, Suriye rejimine karşı ayaklanmaları, direnişlerini yükselterek, Suriye rejimine anlayacağı dilde cevap vermeleri, direniş ve intikam ruhuyla her kenti savaş alanına çevirmeleri çağrısında bulunuyoruz'' denilmişti. Suriye yönetiminin, terör örgütü PKK'nın kadro temini ve finansman faaliyetlerini önlemek amacıyla yeni bir kanun çıkardığı bildirildi. Söz konusu kanuna göre, Suriye'de faaliyet gösteren PKK ve siyasi uzantılarına üye olan şahısların tespiti halinde derhal tutuklanarak, yargılanmadan 4 yıl hapis cezasına çarptırılması öngörülüyor. Türkiye ve Suriyeli yetkililer tarafından geçtiğimiz günlerde imzalan ''Terör Anlaşması'' çerçevesinde, PKK'nın herhangi bir lideri veya üyesinin yasal ya da yasal olmayan yollardan ikametine, ticari, askeri ve medya ile ilgili faaliyette bulunmasına izin verilmemesi, Türkiye-Suriye heyetlerinin yılda iki kez terör toplantısı gerçekleştirmesi, tarafların terör örgütü PKK ile ilgili tüm bilgi ve istihbaratı paylaşması, tutuklanan terörist, hangi ülkenin vatandaşıysa o ülkeye teslim edilmesi konularında mutabık kalındığı açıklanmıştı.