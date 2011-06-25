T24 LogoT24 Logo
Gündem

TERÖR ÖRGÜTÜNE KATILAMADAN YAKALANDI   ESKİŞEHİR (A.A)

25 Haziran 2011 10:09

-TERÖR ÖRGÜTÜNE KATILAMADAN YAKALANDI   ESKİŞEHİR (A.A) - 25.06.2011 - Eskişehir'de Anadolu Üniversitesinde (AÜ) öğrenim gören ve terör örgütü PKK'nın kırsal bölgesindeki yapılanmasına katılmaya giden genç kız, Muş'ta yakalanarak Eskişehir'e getirildi. AÜ Fen Edebiyat Fakültesinde öğrenim gören F.A. (22), geçen ay terör örgütü PKK'nın kırsal bölgedeki yapılanmasına dahil olmak için Eskişehir'den ayrıldı.  Bunun üzerine kızları F.A'dan haber alamayan ailesi, kayıp başvurusunda bulundu. Başvurunun ardından harekete geçen Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, F.A'nın önce Diyarbakır'a, oradan da Muş'a geçtiğini tespit etti. Eskişehir, Diyarbakır ve Muş İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, F.A'yı Muş'ta yakaladı. F.A, polis gözetiminde uçakla önce Muş'tan Ankara'ya, oradan da karayoluyla Eskişehir'e getirildi. F.A, Devlet Hastanesindeki muayenesinin ardından ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. Öte yandan, 16 Haziran'da da F.A'yı terör örgütü PKK'nın kırsal bölgesindeki yapılanmasına götürerek kuryelik yaptığı iddia edilen A.O, Konya'da düzenlenen operasyonda yakalanmıştı.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hande Yener ve Demet Akalın'ı kabul etti...

Eski AKP kurucusu Şener: Erdoğan’ın mal varlığı Türkiye’nin milli güvenlik...

Ertuğrul Özkök: Cem Yılmaz 1999 yılında penis küçültme ameliyatı olmuş...

"İnan Kıraç, yerli otomobil projesinden çekildiğini törene gölge düşürmemek için...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24