-TERÖR ÖRGÜTÜNE KATILAMADAN YAKALANDI ESKİŞEHİR (A.A) - 25.06.2011 - Eskişehir'de Anadolu Üniversitesinde (AÜ) öğrenim gören ve terör örgütü PKK'nın kırsal bölgesindeki yapılanmasına katılmaya giden genç kız, Muş'ta yakalanarak Eskişehir'e getirildi. AÜ Fen Edebiyat Fakültesinde öğrenim gören F.A. (22), geçen ay terör örgütü PKK'nın kırsal bölgedeki yapılanmasına dahil olmak için Eskişehir'den ayrıldı. Bunun üzerine kızları F.A'dan haber alamayan ailesi, kayıp başvurusunda bulundu. Başvurunun ardından harekete geçen Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, F.A'nın önce Diyarbakır'a, oradan da Muş'a geçtiğini tespit etti. Eskişehir, Diyarbakır ve Muş İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, F.A'yı Muş'ta yakaladı. F.A, polis gözetiminde uçakla önce Muş'tan Ankara'ya, oradan da karayoluyla Eskişehir'e getirildi. F.A, Devlet Hastanesindeki muayenesinin ardından ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. Öte yandan, 16 Haziran'da da F.A'yı terör örgütü PKK'nın kırsal bölgesindeki yapılanmasına götürerek kuryelik yaptığı iddia edilen A.O, Konya'da düzenlenen operasyonda yakalanmıştı.