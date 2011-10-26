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Terör örgütüne büyük darbe: 2 el sapan ele geçirildi!

Devrimci Karargah örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında Sosyalist Demokrasi Partisi (SDP) il binasına düzenlenen operasyonda, 32 beyzbol sopası, 2 adet sapan ve 4 adet bira şi#

26 Ekim 2011 03:00

 
T24 - Devrimci Karargah örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında Sosyalist Demokrasi Partisi (SDP) il binasına düzenlenen operasyonda, 32 beyzbol sopası, 2 adet sapan ve 4 adet bira şişesi ele geçirildi.

Örgütün silahı: Beyzbol sopası, sapan, bira şişesi


Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Beyoğlu'ndaki SDP il binasına düzenlenen operasyonda yapılan aramalarda, 32 adet beyzbol sopası, 2 adet sapan, 4 bira şişesi ile bir adet zincir ele geçirildi.


Eylemlerde kullanılmak üzere hazırlanan ve suç aleti olduğu belirtilen malzemeler, emniyette sergilendi. Sopalardan birinin üzerinde bulunan “Faşizmi döktüğü kanda boğ” yazısının yer aldığı gözlendi. Emniyet yetkilileri, operasyonun dün gece kendilerine gelen ihbar üzerine başlatıldığını ve ele geçirilen malzemelerin, eylem ve yürüyüşlerde olay çıkarmak amacıyla kullanılmak için hazırlandığı bildirildi.



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