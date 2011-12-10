-Terör örgütüne ait 7 sığınak bulundu BİTLİS (A.A) - 10.12.2011 - Bitlis kırsalında İl Jandarma Komutanlığı Özel Harekat Tabur Komutanlığınca yürütülen operasyonlarda, bölücü terör örgütüne ait 1 barınma yeri ile 7 sığınak bulundu. Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, yürütülen operasyonlarda terör örgütüne ait 1 barınma yeri ile 7 sığınağın bulunduğu bildirildi. Sığınaklarda yapılan aramalarda, 9 adet tol rıza patlayıcı düzeneği, 50 kilogram amonyum nitrat, 4 akü, 1 telsiz şarj aleti, 2 batarya güçlendirici, 1 elektrik ölçüm aleti, bol miktarda lehim teli, 8 lehim ucu, 50 metre elektrik kablosu, 20 adet büyük pil, 8 mutfak tüpü, 5 litre mazot, 4 soba dirseği, 1 soba, 4 gaz lambası, 10 kilogram tütün, 9 bidon, çok sayıda ilaç, 1 testere, 1 adet hızar, 11 çift lastik ayakkabı, 1 kazma ile bol miktarda yaşam malzemesi ele geçirildiği belirtildi. Açıklamada, sığınakların, kışlık yaşam malzemelerinin ve barınağın imha edilmesiyle terör örgütüne büyük darbe vurulduğu, patlayıcı ve düzeneklerin etkisiz hale getirilmesiyle de büyük bir facianın önüne geçildiği ifade edildi. Öte yandan, Bitlis-Baykan karayolu üzerindeki Ortakapı köyü mevkisinde yine Bitlis İl Jandarma Özel Harekat Tabur Komutanlığınca icra edilen operasyonda, terör örgütü mensupları tarafından, araziye tuzaklanan patlamaya hazır ve tahrip gücü yüksek uzaktan telsiz komutalı el yapımı patlayıcı madde tespit edildiği belirtildi. Açıklamada, söz konusu patlayıcı maddenin Bitlis İl Emniyet Müdürlüğü bomba imha uzmanları tarafından, yerinde etkisiz hale getirildiği kaydedildi.