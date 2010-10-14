-TERÖR ÖRGÜTÜNDE ''EVLİLİK'' KRİZİ ANKARA (A.A) - 14.10.2010 - Terör örgütü PKK'da yaşanan dolandırıcılık, cinsel taciz, çeteleşme olaylarına bir de ''evlilik krizi'' eklendi. Terör örgütünden kaçarak Brüksel'de örgütün sözde sorumlularından biriyle evlenmesi üzerine ''özeleştiri'' için Kandil'e çağıran çift, öldürülme endişesiyle kayıplara karıştı. PKK'nın dağ kadrosunda bulunan H.N. adlı kadın bir süre önce örgütten kaçtı. Belçika'ya giden H.N. Brüksel'de bulunan yakınlarının yanına yerleşti. Terör örgütünün Brüksel'de bulunan paravan derneğinin başkanlığını yapan ''Piro'' kod adlı F.Ş. bir süre sonra F.N. ile gönül ilişkisine girdi. İlişkilerinin deşifre olması üzerine H.N'nin aile baskısına dayanamayan çift evlenmek zorunda kaldı. Terör örgütünde ''hissi ilişki'' ve ''evlenmenin'' yasak olması nedeniyle, F.Ş. örgüt yönetiminden uzaklaştırıldı. Terör örgütü yönetimi evli çifti ''özeleştiri'' için Kandil'e çağırdı. Öldürülme korkusu yaşayan çiftin bir süre önce Brüksel'den kaçtıkları belirlendi. Terör örgütü PKK içerisinde ''aşk'' ve ''evlilik'' yasak olmasına ve ''yoz ilişki'' olarak nitelendirilmesine rağmen, bu tür ilişki yaşayan çok sayıda örgüt mensubu ya örgütten kaçmış ya da ilişkileri deşifre olduktan sonra infaz edilmişti. Terör örgütünün üst düzey mensupları ise bu yasaktan muaf tutuluyor. Geçen yıl örgüt üst düzey sorumlularının cinsel tacizine uğrayan Almanya'da ''Canan'' kod adlı Ö.A, İngiltere'de ''Zelal'' kod adlı A.P, İsviçre'de ''Zekiye'' kod adlı F.O, Belçika'da ''Berivan'' kod adlı N.K, İtalya'da ''Nujin'' kod adlı Z.T, İran'da ''Amina'' kod adlı A.A, Irak'ta ''Cudi'' kod adlı G.İ, Fransa'da ''Amara'' kod adlı A.Ö, ''Hevindar'' kod adlı G.K, Yunanistan'da ''Dilda'' kod adlı E.Ü, Irak'ta ''Sterk'' kod adlı S.P, İsviçre'de ''Leyla'' kod adlı M.D, ''Zilan'' kod adlı S.B, Irak'ta ''Selma'' kod adlı S.A. adlı örgüt mensupları, ''ajan-işbirlikçi'' ilan edilirken, bunlardan bazıları öldürülmüş, bazıları ise örgütten kaçmayı başarmıştı.