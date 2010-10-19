-TERÖR ÖRGÜTÜNDE ''DERİN'' SORGULAMA ANKARA (A.A) - 19.10.2010 - Terör örgütü PKK tarafından Hakkari'nin Geçitli Köyü bölgesinde yolcu minibüsüne yönelik gerçekleştirilen ve 9 vatandaşın ölümüyle sonuçlanan kanlı eylemin ayrıntıları ortaya çıkmaya başladı. İstihbarat birimlerinin elde ettiği bilgilere göre, terör örgütü PKK'nın yolcu minibüsüne yönelik mayınlı eyleminin asıl hedefinin, Geçitli Jandarma Karakolu'na gıda malzemesi nakliyesi yapan köylüler olduğu belirlendi. Hakkari'deki eylemin kendisinde ''şok etkisi'' yarattığını belirten terör örgütü elebaşısı Abdullah Öcalan'ın avukatları aracılığıyla yaptığı açıklamada, örgüt içerisinde birtakım ülkelere hizmet eden veya ''köylü intikamcılığı'' ile hareket eden karanlık güçlerin bulunduğuna işaret ederek, eylemsizlik ve demokratikleşme sürecini sabote etmek amacıyla bu eylemin gerçekleştirilmiş olabileceği yönündeki açıklaması, Kandil'deki terör örgütü yönetimini harekete geçirmişti. Terör örgütünün ele başlarından Murat Karayılan'ın talimatıyla Hakkari'deki kanlı eylemle ilgili örgüt içerisinde başlatılan kapsamlı bir soruşturma çerçevesinde eylemin talimatını verdiği öne sürülen Suriye uyruklu ''Bahoz Erdal'' kod adlı terörist Fehman Hüseyin Kandil'de sorguya alındı. Terörist Fehman Hüseyin'in, örgüt yönetimine verdiği ''özeleştiride'' bu eylemle bölgedeki askeri birimlere gıda malzemesi taşıyan köylülerin cezalandırmayı amaçladığını anlattığı kaydedildi. Hüseyin'in, askeri birliğin logosunu taşıyan çanta ve poşetlerin ise, ''eylemin devlet tarafından gerçekleştirildiği'' yönünde propaganda yapmak amacıyla eylem bölgesine bırakıldığını belirterek, Geçitli Köyü'ndeki mayınlama eyleminin ayrıntılı ve uzun bir çalışmanın sonucu gerçekleştirildiğini ifade ettiği bildirildi. Terörist Fehman Hüseyin'in, eylem sonrasına ilişkin yapılan planlama çerçevesinde, köye gelen örgütün siyasi uzantısı oluşumların temsilcileri ile örgüt ile işbirliği içindeki bazı köylüleri güvenlik güçleri ve devlet aleyhine kışkırtıcı eylemlere yönlendirdiklerini, köylülerin Suriye'ye göç etmeleri, açlık grevi yapılması doğrultusunda sevk ettiklerini anlattığı belirtildi. Ancak bütün planlamalara rağmen asıl hedef seçilen kişilerin o gün minibüsün içinde olmamaları nedeniyle öldürülemediğini vurgulayan terörist Fehman Hüseyin'in, örgütün siyasi uzantısı oluşumların yoğun propagandaları sonrasında köylülerin ve bölge halkının eylemin güvenlik güçleri tarafından gerçekleştirildiğine inandırılmasının da başarı sayılması gerektiğini ifade ettiği kaydedildi. Terörist Fehman Hüseyin'in ''eylemin başarıyla gerçekleştirildiği'' yönündeki açıklamalarına rağmen, terör örgütü elebaşısı Abdullah Öcalan'ın uyarıları doğrultusunda hareket eden Kandil'deki örgüt yönetiminin, eylemin zamanlaması ve şeklinin eylemsizlik sürecine hizmet etmediği yönünde karar alırken, Kandil'deki örgüt yönetimi tarafından, terörist Fehman Hüseyin'i bundan sonraki süreçte bu tür eylemlerden uzak durması yönünde uyarılmakla yetinildiği belirlendi. Geçitli Köyü eylemini gerçekleştirdiği belirlenen ''Masiro'' kod adlı Bedirhan Abo ve yardımcısı ''Serhat'' kod adlı teröristin, ''eylemsizlik kararını hiçe sayarak, HPG'nin başındaki Sofi Nurettin'in tüm ikazlarına rağmen plansız ve programsız hareket ederek, örgütü güç duruma düşüren bir eylemi gerçekleştirdikleri'' gerekçesiyle Kandil'de ''işkence'' mağaralarına hapsedildikleri bildirildi.