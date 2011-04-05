-TERÖR ÖRGÜTÜNDE BİR DOLANDIRICILIK DAHA... ANKARA (A.A) - 05.04.2011 - Terör örgütü PKK'da dolandırıcılık ve para krizi devam ediyor. Kırsaldaki teröristlerin en temel ihtiyaçlarını dahi ''para krizi'' yüzünden karşılamakta güçlük çeken terör örgütüne bir tokat da sözde Balkan sorumlusundan geldi. Terör örgütü PKK'nın ''paravan'' oluşumları aracılığıyla Avrupa ülkelerinde ''Bağış'' ve ''Yardım'' adı altında toplanan paraları örgüt sorumlularının zimmetlerine geçirmeleri ve örgütün paralarıyla kaçmalarının, Kandil'de yuvalanan terör örgütü yönetiminde büyük rahatsızlığa neden olduğu belirlendi. Terör örgütünün sözde Balkanlar sorumlusu Hıdır Yıldırım'ın, örgüt adına toplanan 100 bin avroyu kendi adına ticari konularda kullandığı ve örgütü dolandırdığı ortaya çıktı. Kandil'deki terör örgütü yönetimi tarafından hakkında ''infaz'' kararı alınan Hıdır Yıldırım'ın ise Belçika'ya kaçtığı belirtildi. Terör örgütü yönetiminin, son dönemde örgüt içerisinde artış gösteren ''yolsuzluk'' haberlerinin önüne geçmek için Hıdır Yıldırım'ın ''ajan-işbirlikçi'' olduğu gerekçesiyle hakkında ''infaz'' kararı alındığını duyurduğu bildirildi. PKK'da son zamanlarda ''Botan'' kod adlı E.B, ''Bayram'' kod adlı M.P, ''Salih'' kod adlı B.Ü, ''Ali'' kod adlı Ş.M, ''Doğan'' kod adlı N.Ç, ''Şahin'' kod adlı M.P, ''Ergün'' kod adlı F.K. ve ''Soreş'' kod adlı H.Y, ''Keklik'' kod adlı E.K, ''Yılmaz'' kod adlı Y.A, ''Şeref'' kod adlı Ş.A, ''Kemal'' kod adlı K.Ç, ''Deniz'' kod adlı S.T, ''Eylem'' kod adlı A.A. ve ''Mirzayan'' kod adlı G.M. adlı örgüt sorumlularının, yüklü miktarda paralarla örgütten kaçtıkları, bunlardan bazılarının örgüt tarafından öldürüldüğü, bazılarının ise halen kayıp olduğu kaydedildi.