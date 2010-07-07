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TERÖR ÖRGÜTÜNDE AĞIR KAYIP ANKARA (A.A)

07 Temmuz 2010 13:42

-TERÖR ÖRGÜTÜNDE AĞIR KAYIP ANKARA (A.A) - 07.07.2010 - Türk Silahlı Kuvvetleri'nin terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonları aralıksız sürerken, terör örgütünün ağır kayıplar verdiği ve örgütten kaçışların hız kesmediği bildirildi. 6 ayda 170 terörist ölü ele geçirildi. Operasyonlarda öldürülen teröristlere ait çok sayıda silah, mühimmat, yaşam ve gıda malzemesi ile çeşitli örgütsel dokümanlar ele geçirildi. Terör örgütünün Irak'ın kuzeyindeki örgüt kamplarından kaçmayı başaran 2 kadın terör örgütü mensubu iki gün önce gece silahlarıyla birlikte güvenlik güçlerine teslim oldu. Sorgulamaları kısa sürede tamamlanarak mahkemeye sevk edilen terör örgütü üyelerinin, örgütte bulundukları süre içerisinde herhangi bir eyleme ve çatışmaya katılmadıklarının belirlenmesi üzerine, ''Etkin Pişmanlık'' hükümlerinden yararlandırılarak serbest kaldılar. Terör örgütü PKK'ya yönelik 2010 yılının ilk 6 ayında gerçekleştirilen operasyonlarda 170 örgüt mensubu ölü ele geçirildi. Aynı dönemde örgütten kaçarak silahlarıyla birlikte güvenlik güçlerine teslim olan örgüt mensubu sayısı da 154'e ulaştı.

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