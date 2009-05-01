Terör örgütü yine çocukları kullandı

Mersin'de, 1 Mayıs kutlamalarını bahane ederek sokaklara dökülen çocuklar, bölücü terör örgütü PKK lehine sloganlar atıp, polisi taşladı.



Şevket Sümer Mahallesi'nde ara sokaklardan çıkarak 156'ncı caddede toplanan yaklaşık 100 çocuk, terör örgütü PKK lehine gösteri yaptı. Zaman zaman `Yaşasın 1 Mayıs' sloganı da atan çocuklara, polis müdahale etti. Ancak çocuklar, polisi taş yağmuruna tuttu. Çevik Kuvvet polisi, caddeyi savaş alanına çeviren çocuklara panzerlerle boyalı su sıkıp, gaz bombası attı. Müdahale üzerine çocuklar, ara sokaklara girerek kaçtı. Polis, mahallede güvenlik önlemi aldı.

