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Dünya

Terör örgütü yandaşları RTL binasını bastı KÖLN (A.A)

29 Eylül 2011 01:31

-Terör örgütü yandaşları RTL binasını bastı KÖLN (A.A) - 28.09.2011 - Terör örgütü yandaşlarının Alman özel televizyon kanalı RTL'nin Köln'deki binasını işgal ettiği bildirildi. Alman polisi, 30 kadar PKK yandaşının TSİ 17.30 sıralarında TV binasını basarak Abdullah Öcalan'ın salıverilmesini istediklerini ve bunu yayına çıkarak açıklamak istediklerini belirtti. Olay yerine çok sayıda güvenlik görevlisi sevk edilirken, TV binasını işgal eden PKK yandaşlarıyla polisin pazarlık halinde olduğu bildirildi.

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