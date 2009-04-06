Terör örgütü yandaşları polise saldırdı

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde PKK ve Abdullah Öcalan lehine sloganlar atarak yürüyen bir grup, yolda barikat kurup, ateş yakarak polise saldırdı. Polis biber gazı kullanarak göstericileri dağıttı.



Demirel Mahallesi'nde dün akşam saat 20.00 sıralarında toplanan yaklaşık 100 kişi, terör örgütü PKK ve Öcalan lehine sloganlar atarak ilçe merkezine doğru yürüyüşe geçti.



Yaklaşık 1 kilometre boyunca çöp konteynırlarını devirerek ateşe veren göstericiler, kaymakamlık binasının da bulunduğu Karacadağ Caddesi'ne geldi.



Burada daha önce önlem alan polisler, kendilerine taş ve molotof kokteyli ile saldıran yüzleri poşu ile örtülü göstericilere biber gazı ile müdahale etti.