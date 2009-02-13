Terör örgütü yandaşları dehşet saçtı

Terör örgütü yandaşları İstanbul'da yine iş başındaydı. Okmeydanı'nda bir grup PKK terör örgütü elebaşısı Abdullah Öcalan'ın yakalanmasının 10'uncu yıldönümü nedeniyle korsan gösteri yaptı. Grup çevreye rastgele molotof kokteyl ve havai fişeklerle saldırırken mahalle sakinleri de korkulu dakikalar yaşandı.



Okmeydanı'nda caddeye barikat kurarak ateş yakan grup, bir markete de molotofkokteyli attı.



Piyalepaşa Caddesi'nde toplanan yüzleri maskeli kişiler, yol üzerinde barikat kurarak ateş yaktı.



Terör örgütü lehine slogan atan gruptakiler, cadde üzerindeki bir markete molotofkokteyli attıktan sonra ara sokaklara kaçtı.



İtfaiye ekipleri çıkan yangını söndürürken, markette maddi hasar meydana geldi.



