-TERÖR ÖRGÜTÜ ÜYESİ 13 KİŞİ TUTUKLANDI SİİRT (A.A) - 02.03.2011 - Siirt'in Kurtalan ilçesinde terör örgütü PKK'nın gençlik yapılanması içinde bulundukları iddiasıyla gözaltına alınan 20 kişiden 13'ü tutuklandı. Edinilen bilgiye göre, terör örgütü PKK'nın gençlik yapılanmasında yer alan kişilere yönelik düzenlenen operasyonda, 15 Şubat öncesi ilçede ele geçirilen molotofkokteyleri ve daha önce çeşitli eylemlere karıştıkları iddiasıyla gözaltına alınan 20 kişinin emniyetteki sorgusu tamamlandı. Savcılıkça ifadeleri alındıktan sonra nöbetçi mahkemeye sevk edilen 20 kişiden 13'ü tutuklanırken, 7 kişi ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.