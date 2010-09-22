-TERÖR ÖRGÜTÜ ÜYESİ 1 KİŞİ TUTUKLANDI DİYARBAKIR (A.A) - 22.09.2010 - Diyarbakır'ın Lice ilçesinde 2 askerin şehit olduğu Kayacık Jandarma Karakolu ile 4'ü polis memuru 5 kişinin şehit edildiği polis servis aracına düzenlenen saldırıyla ilgili İstanbul'da gözaltına alınan terör örgütü üyesi Orhan Figan, Diyarbakır'da tutuklandı. Edinilen bilgiye göre, bir süre önce Bingöl'ün kırsal kesiminde güvenlik güçlerince düzenlenen operasyonda ele geçirilen ve terör örgütü üyelerine ait olduğu bildirilen dizüstü bilgisayarında Kayacık Jandarma Karakoluna ait bir kroki üzerinde çalışırken fotoğrafı bulunan Orhan Figan'ın İstanbul'da bulunduğu bilgisine ulaşıldı. Elde edilen bilgiler üzerine polis, geniş çaplı bir operasyon başlattı. İstanbul Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince yapılan takip sonucu üzerinde sahte kimlik ve yaklaşık 4 bin lira tutarında dövizle yakalanan Figan, soruşturmanın yürütüldüğü Diyarbakır'a gönderildi. Diyarbakır Emniyet Müdürlüğünde susma hakkını kullandığı bildirilen zanlı Figan, Cumhuriyet Başsavcılığında atılı suçlamaları kabul etmedi. Terör örgütü PKK'ya katıldığını ancak bir süre önce örgütten ayrıldığını ifadesinde belirten Figan, sevk edildiği nöbetçi mahkemece tutuklandı. -LİCE VE DİYARBAKIR'DAKİ SALDIRI OLAYI Diyarbakır'ın Lice ilçesindeki Kayacık Jandarma Karakolu'na 19 Kasım 2008 günü tenteli ve kum torbalarıyla takviye edilmiş araçla düzenlenen saldırıda Jandarma Çavuş İsmail Uygun ile Jandarma Er Fevzi Güngör şehit olmuş, 10 asker ise yaralanmıştı. Olay sonrasında saldırıda kullanılan araçta 5 kilogram TNT, çok sayıda el bombası ve 7 adet RPG­7 roketi ele geçirilmişti. Diyarbakır'da 8 Ekim 2008'de Ali Gaffar Okkan Polis Meslek Yüksekokuluna ait servis otobüsüne yönelik düzenlenen saldırıda ise 4 polis memuru ile bir teknisyen yardımcısı şehit olmuş, 25 kişi yaralanmıştı.