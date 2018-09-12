'Terör örgütü üyeliği'nden kesinleşmiş hapis cezası bulunanlar yakalandı

Tolunay DUMAN/TARSUS (Mersin), (DHA) - MERSİN\'in Tarsus ilçesinde, \'terör örgütü PKK/KCK\'ya üye olmak\' suçlaması ile haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 kişi yakalandı.

Tarsus İlçe Emniyet Müdürlüğü bünyesindeki Terörle Mücadele Büro Amirliği ekipleri, \'PKK/KCK terör örgütüne üye olmak\', \'patlayıcı madde bulundurmak\' ve \'örgüt propagandası yapmak\' suçlarından 8 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırılan V.Ç. (22) ile 10 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırılan N.Ç.\'yi (23) yakalamak için çalışma başlattı. Gazipaşa Mahallesi\'ndeki evlerine baskın düzenleyen ekipler, V.Ç. ile N.Ç.\'yi yakaladı. Gözaltına alınan 2 kişi, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanıp, cezaevine gönderildi.

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