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Terör örgütü üyeliği operasyonunda 7 tutuklama ANKARA (A.A)

02 Aralık 2011 22:09

-Terör örgütü üyeliği operasyonunda 7 tutuklama ANKARA (A.A) - 02.12.2011 - ''THKP/C Direniş Hareketi'' terör örgütü üyesi oldukları iddiasıyla gözaltına alınan 7 kişi tutuklandı. Özel Yetkili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla 4'ü Ankara'da, diğerleri Denizli, Eskişehir ve Bolu'da gözaltına alınan 6'sı üniversite öğrencisi 7 şüpheli, sabah saatlerinde Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü polislerince adliyeye getirildi. Cumhuriyet savcısınca sorgulanan zanlıların tamamı, ''terör örgütü üyesi olmak'' suçlamasından tutuklanması talebiyle mahkemeye sevk edildi. Ankara 12. Ağır Ceza Mahkemesi Nöbetçi Hakimliği, zanlıların 7'sinin de tutuklanmasına karar verdi.

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