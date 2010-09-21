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TERÖR ÖRGÜTÜ ÜYELİĞİ DAVASI ANKARA (A.A)

21 Eylül 2010 21:18

-TERÖR ÖRGÜTÜ ÜYELİĞİ DAVASI ANKARA (A.A) - 21.09.2010 - THKP-C ve Devrimci Yol terör örgütlerine üye oldukları iddiasıyla 5'i tutuklu 11 sanığın yargılanmasına başlandı. Ankara 12. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanıklar Tuncer Topal, Ezgi Özdemir, Halil Mert, Ferhat Kaya, Eren Sönmez ile tutuksuz sanıklar Musa Altuğ, Görkem Özdemir, Uğur Yılmaz, Ulaş Karaşal, Taner Çalık, Raşit Özdemir ve avukatları katıldı. Çoğu halkevleri üyesi olan ve Samsun'da yakalanan sanıklar, ifadelerinde, terör örgütüne üye olduklarını ve propagandasını yaptıkları iddialarını reddederek beraat talebinde bulundu. İfadelerin alınmasının ardından, mahkeme heyeti, tutuklu sanıkların tahliyesine karar vererek duruşmayı erteledi.

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