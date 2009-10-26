Terör örgütü üyelerinin serbest bırakılmasına itiraz

Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı Bircan Akyıldız ve beraberindeki bazı konfederasyon yetkilileri, teslim olan terör örgütü üyelerinin serbest bırakılmalarına ilişkin mahkeme kararına itiraz etti.

Ankara Adliyesi'ne gelen Akyıldız ve beraberindekiler, itiraz dilekçelerini, Silopi Sulh Ceza Mahkemesine gönderilmek üzere nöbetçi mahkemeye verdiler.

Dilekçede, terör örgütü üyelerinin serbest bırakılmalarına ilişkin mahkeme kararının kaldırılmasına, örgüt üyelerinin tutuklanmasına ve cezalandırılmak üzere yargılanmasına karar verilmesi istendi.

''Dünya savaşı kazanmış askerler gibi ülkeye giriş yapan'' terör örgütü üyelerinin ''etkin pişmanlık yasası gereğince serbest bırakıldıklarını'' ileri süren Akyıldız, bu yasadan faydalanmak için herhangi bir suça iştirak etmeksizin, gönüllü olarak örgütten ayrılmak ve bu durumu ilgili makamlara bildirmek gerektiğini söyledi.

Akyıldız, ''Oysa bu kimseler, örgütten ayrılmadıklarını, bölücü başının isteği ile barış elçisi olarak geldiklerini ve örgüt üyeliği ve faaliyetleri nedeniyle asla pişmanlık duymadıklarını belirtmişlerdir'' dedi.

Bircan Akyıldız, şunları kaydetti:

''Bunların tutuklanarak, cezalandırılmak üzere yeniden yargılanması gerekmektedir. Yaptığından pişmanlık dahi duymayacak pişkin teröristler affedilemez. Zafer işareti yaparak, elinde mektupla, bölücü başından devlete mesaj getirenler affedilemez. Çocuk katiline 'Sayın' diyenler affedilemez. Bu kararla şehitlerimiz bir kez daha katledilmiş, yakınlarının yüreği bir kez daha yanmıştır.''

Akyıldız, kendisinin ve beraberindekilerin, Türkiye Kamu-Sen adına değil, kendi şahısları adına başvuruda bulunduklarını da sözlerine ekledi. (aa)