T24 -

'Terör örgütü sonuca ulaşamayacağını bile bile saldırmaktadır'

'Baskın, PKK'nın kullanışlı bir enstrüman olduğuna ispat çabası'

'Bütünlüğü bozucak eleştiri ve yorumlardan kaçınılmalı'

Başbakan Erdoğan Hakkâri’de meydana gelen terörist saldırı ve sonrasında ortaya konulan yorum ve değerlendirmelerle ilgili aşağıdaki açıklamayı yaptı:“Bu gece saat 02.00 sularında Hakkâri- Şemdinli’de, Irak hudut bölgesinde görevli bir sınır bölüğümüze bir grup terörist tarafından gerçekleştirilen terörist saldırıda 8 askerimiz şehit olmuş, 14 askerimiz yaralanmıştır.Şemdinli’de saldırı sonrası sürdürülen takip ve arama çalışmaları esnasında ise mayın patlaması sebebiyle 2 askerimiz şehit olmuş, 2 askerimiz yaralanmıştır. Genelkurmay Başkanlığımızın verdiği bilgiye göre çatışmalarda 12 terörist etkisiz hale getirilmiştir.Şehit olan askerlerimize Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar, aziz milletimize, şehitlerimizin ailelerine ve kahraman güvenlik güçlerimize başsağlığı diliyorum.Son dönemde yürütülen yoğun çalışmalar sonucu büyük bir umutsuzluk ve bunalım içine giren terör örgütü, içine düştüğü bu durumdan kurtulmak için hiçbir sonuca ulaşmayacağını bile bile sadece varlığını sürdürdüğünü ispatlamaya yönelik olarak terör saldırılarına başvurmakta ve terörden medet ummaktadır.Türkiye, terör örgütünün dâhil olduğu kanlı ve kirli oyunlara bugüne kadar defalarca şahit olmuştur. Bunların hiçbirinde terör örgütü kanlı emellerini gerçekleştirememiş, doğusuyla batısıyla, kuzeyiyle güneyiyle tüm halkımızın huzuruna ve kardeşliğine kasteden bu kirli oyunlarında başarılı olamamıştır.Bugün bir kez daha terör örgütünün aynı kirli oyunların figüranı olarak kanlı eylemlere yönelmesi, uluslararası ölçekte büyük önem kazanan Türkiye’nin son yıllarda gerçekleştirdiği ekonomik, toplumsal ve demokratik gelişim sürecini sabote etmeye yöneliktir.Bir başka ifadeyle son günlerde gerçekleşen terör saldırıları, terör örgütünün, Türkiye üzerinde hesabı olan çevrelere kendisinin hala kullanışlı bir enstrüman olduğunu ispat etme çabasından başka bir anlam taşımamaktadır.Türkiye Cumhuriyeti, birlik ve bütünlük içinde gelişme ve kalkınma sürecini devam ettirecek, bu tür karanlık emel sahiplerine ve onların maşalarına gereken cevabı verebilecek güce ve dirayete sahiptir.Bu hain saldırıları gerçekleştirenler, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da karanlık emellerine ulaşamayacak, akıttıkları kanda boğulacaklardır.Bu tür kanlı saldırılar, Türkiye Cumhuriyeti’nin istikametini, hükümetimizin çok yönlü tedbir ve çalışmalarını, ülkemizin huzur ve istikrarını, milletimizin kardeşlik ve dayanışmasını, güvenlik güçlerimizin moral ve azmini bozamayacaktır.Hükümetimiz, terör örgütüyle etkin mücadelesini sürdürürken, terör örgütünün rahatsızlık duyduğu demokratik gelişmeden hız kesmeyecek, yurtta ve cihanda barış mesajları vermeye devam edecektir.Türkiye, terör örgütünün amaçları doğrultusunda yılgınlık ve ümitsizliğe düşmeyecek, şiddet sarmalına teslim olmayacaktır.Hükümetimiz, her alanda terörle çok boyutlu mücadelesini sürdürürken, güvenlik güçlerimiz de terör örgütüyle amansız mücadelesini hız kesmeden sürdürecektir.Bu süreçte devletimizin, hükümetimizin, milletimizin ve güvenlik güçlerimizin moralini bozmaya, yılgınlık ve ümitsizlik aşılamaya, birlik ve bütünlüğümüzü bozmaya yol açabilecek söylemlerden, eleştiri ve yorumlardan özenle kaçınılmalıdır.Bu acılı atmosferden siyasi sonuçlar devşirmeye kalkışmak; bu milli meseleyi günü birlik parti çıkarları için polemik malzemesi haline getirmek, kırıcı ve tahrip edici eleştirilerde bulunmak, terör örgütünün amaçlarına hizmet eden büyük bir sorumsuzluk olacaktır.Daha önceki dönemlerde defalarca denenen, terörü derinleştirmekten başka netice vermeyen ve bölge halkını bizar ederek terörün istismar zeminini güçlendiren usul ve yöntemleri öne sürmek, Türkiye’nin bugün ulaştığı demokratik seviyenin ve çağdaş standartların gereklerini idrak edememektir.Aziz milletimiz engin feraseti ve sağduyusuyla, bu tür sorumsuz ve ciddiyetsiz yaklaşımları en makul ve en vakur şekilde değerlendirmektedir.İnsanımızın canına, ülkemizin bütünlüğüne, halkımızın huzur ve refahına kasteden terör örgütüne karşı, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra aziz milletimizin yekvücud olarak tavır takınması, sağduyu içinde kardeşlik mesajı vermesi, dosta düşmana karşı en güzel cevap olacaktır.Milletimiz müsterih olsun. Aziz şehitlerimizin yükselttiği bu bayrak yurdumuzun dört bir köşesinde şan ve şerefle ebediyen dalgalanmaya devam edecektir.”