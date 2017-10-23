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Terör örgütü propagandasına 7 gözaltı

Fatih Emrah ERDOĞAN/EDREMİT (Balıkesir), (DHA)- BALIKESİR'in 4 ilçesinde, terör örgütü propagandasından hakkında gözaltı kararı çıkartılan 9 kişiden 7'si yakalandı, diğer 2 kişinin arandığı belirtildi

23 Ekim 2017 21:43

Fatih Emrah ERDOĞAN/EDREMİT (Balıkesir), (DHA)- BALIKESİR\'in 4 ilçesinde, terör örgütü propagandasından hakkında gözaltı kararı çıkartılan 9 kişiden 7\'si yakalandı, diğer 2 kişinin arandığı belirtildi.
Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı, terör örgütü PKK/KCK lehine paylaşımlarda bulunarak öven ve propagandasını yapan paylaşımlarda bulunduğu belirtilen 9 kişinin yakalanması için çalışma yaptı. Edremit Cumhuriyet Başsavcılığı\'nca yürütülen soruşturmada, İl Emniyet Müdürlüğü\'yle koordineli çalışan jandarma ekipleri; Altıeylül\'de 1, Ayvalık\'ta 1, Burhaniye\'de 1 ve Edremit\'te 4 kişi olmak üzere 7 zanlıyı, eş zamanlı operasyonda yakaladı. Diğer 2 zanlının yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi. Balıkesir Valiliği\'nce yapılan açıklamada, gözaltına alınan zanlıların sorgu ve ifade alma işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

 

 

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