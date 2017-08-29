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Terör örgütü propagandasına 16 gözaltı

Mehmet CANDAN/İZMİR, (DHA)- İZMİR'de, PKK/KCK, DHKP/C ve MLKP terör örgütlerinin propagandasını yaptıkları öne sürülen 16 şüpheli gözaltına alındı

29 Ağustos 2017 13:11

Mehmet CANDAN/İZMİR, (DHA)- İZMİR\'de, PKK/KCK, DHKP/C ve MLKP terör örgütlerinin propagandasını yaptıkları öne sürülen 16 şüpheli gözaltına alındı.
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı\'nın talimatıyla Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, terör örgütlerinin propagandasını yapan kişilere yönelik çalışma yapıldı. Kent merkezi ve Menemen ilçesinde terör örgütleri PKK/KCK, DHKP/C ve MLKP propagandası yapan kişiler tespit edildi. Belirlenen adreslere bu sabah düzenlenen eş zamanlı baskınlarda, 16 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda örgütsel doküman ala geçirildi, dijital materyallere incelenmek üzere el konuldu. Şüphelilerin Emniyet Müdürlüğü\'ndeki sorgusuna devam ediliyor.

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