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TERÖR ÖRGÜTÜ PROPAGANDASINA 10'AR AY HAPİS ANKARA (A.A)

26 Kasım 2010 12:39

-TERÖR ÖRGÜTÜ PROPAGANDASINA 10'AR AY HAPİS ANKARA (A.A) - 26.11.2010 - Hakkında ''toplatma kararı'' bulunan ''Emperyalizme ve Oligarşiye Karşı Yürüyüş'' adlı derginin 23 Ağustos 2009 tarihli sayısını satan 4 kişi, ''Yasadışı DHKP/C terör örgütünün propagandasını yaptıkları'' gerekçesiyle 10'ar ay hapis cezasına mahkum edildi. Ankara 12. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya sanıkların avukatı Evrim Deniz Karatana katıldı. Avukat Karatana, müvekkillerinin dergiyi örgütsel kasıt altında satmadıklarını, sattıkları dergileri gazete bayilerinden aldıklarını kaydetti. Dergi hakkındaki toplatma kararından müvekkillerinin haberdar olmadıklarını söyleyen Katana, müvekkillerinin beraatlarını istedi. Kararı açıklayan Mahkeme heyeti, sanıklar Hasan Aksoy, Bahtiyar Doğruyol, Berna Yılmaz ve Melis Ciddioğlu'nu, ''Yasadışı terör örgütünün propagandasını yaptıkları'' gerekçesiyle önce 1'er yıl hapis cezasına çarptırdı. Sanıkların kısmi ikrarlarını gözönünde bulunduran heyet, 1'er yıllık cezayı 10'ar aya indirdi. Mahkeme heyeti, kararı oy çokluğuyla aldı. Bir üye, ''Terör örgütüne bilerek somut yardımda bulundukları'' gerekçesiyle, sanıkların ''silahlı terör örgütü üyesi olmak'' iddiasıyla cezalandırılmaları görüşünde olduğunu muhalefet şerhi olarak tutanağa geçirdi.

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