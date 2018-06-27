"Terör örgütü propagandası" yaptığı gerekçesiyle gözaltına alınmıştı; Hozan Cane tutuklandı

Edirne'nin Enez ilçesinde, sosyal medya üzerinden "terör örgütü propagandası yaptığı" gerekçesiyle gözaltına alınan ve 'Hozan Cane' adını kullanan şarkıcı 47 yaşındaki Saide İnaç, tutuklanarak adliyeye sevk edildi.

Alınan bilgiye göre, HDP'nin seçim çalışmaları için geldiği Edirne'de, cumartesi günü polis uygulama noktasında gözaltına alınan şarkıcı "Hozan Cane" olarak tanınan Alman vatandaşı Saide İnaç, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

Öte yandan Saide İnaç, emniyette verdiği ifadede "PKK militanlarıyla çektirdiği" iddia edilen fotoğraflara ilişkin "Film çekiyorduk. Bu nedenle onlarla fotoğraf çektirdim" dediği aktarıldı.