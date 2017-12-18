Terör örgütü propagandası yapan 5 kişi adliyede

Olcay DÜZGÜN/KAYSERİ, (DHA) - KAYSERİ polisi, sosyal medya üzerinden PKK/KCK, DHKP/C, TKP/ML, MKP gibi terör örgütlerinin propagandası ve Cumhurbaşkanı\'na hakaret içerikli paylaşımlar yaptığı belirlenen 5 kişiyi gözaltına aldı. Zanlılar, Emniyet Müdürlüğü\'ndeki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekipleri tarafından yapılan operasyonda, sosyal medya üzerinden PKK/KCK, DHK/PC, TKP/ML ve MKP terör örgütlerinin propagandası ve Cumhurbaşkanına hakaret içerikli paylaşımlar yaptığı belirlenen M.D, İ.Y., A.D., E.Ç. ve G.H. eş zamanlı yapılan operasyonla yakalandı. Gözaltına alınan zanlılardan G.H.\'nin yapılan incelemesinde, müstehcen yayınları ülkeye sokmak suçundan arandığı öğrenildi. Gözaltındaki zanlılar, Emniyet Müdürlüğü\'nde yapılan işlemlerin ardından adliyeye gönderildi.



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