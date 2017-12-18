T24 LogoT24 Logo
Gündem

Terör örgütü propagandası yapan 5 kişi adliyede

Olcay DÜZGÜN/KAYSERİ, (DHA) - KAYSERİ polisi, sosyal medya üzerinden PKK/KCK, DHKP/C, TKP/ML, MKP gibi terör örgütlerinin propagandası ve Cumhurbaşkanı'na hakaret içerikli paylaşımlar yaptığı belirlenen 5 kişiyi gözaltına aldı

18 Aralık 2017 16:56

Olcay DÜZGÜN/KAYSERİ, (DHA) - KAYSERİ polisi, sosyal medya üzerinden PKK/KCK, DHKP/C, TKP/ML, MKP gibi terör örgütlerinin propagandası ve Cumhurbaşkanı\'na hakaret içerikli paylaşımlar yaptığı belirlenen 5 kişiyi gözaltına aldı. Zanlılar, Emniyet Müdürlüğü\'ndeki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.
Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekipleri tarafından yapılan operasyonda, sosyal medya üzerinden PKK/KCK, DHK/PC, TKP/ML ve MKP terör örgütlerinin propagandası ve Cumhurbaşkanına hakaret içerikli paylaşımlar yaptığı belirlenen M.D, İ.Y., A.D., E.Ç. ve G.H. eş zamanlı yapılan operasyonla yakalandı. Gözaltına alınan zanlılardan G.H.\'nin yapılan incelemesinde, müstehcen yayınları ülkeye sokmak suçundan arandığı öğrenildi. Gözaltındaki zanlılar, Emniyet Müdürlüğü\'nde yapılan işlemlerin ardından adliyeye gönderildi.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Olcay DÜZGÜNKAYSERİ DHAKAYSERİPKKKCK DHKPC TKPML MKPCumhurbaşkanıZanlılar Emniyet MüdürlüğüTerörle MücadeleMüdürlüğü TEMPKKKCK DHKPC TKPMLMKP terörCumhurbaşkanınaGözaltınaGözaltındakiEmniyet

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Canlı yayında sessizlik anları; "İstanbul'a 1 yıl lale ekmezseniz bütün...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Motoru Bosch'tan, bataryası Çin'den; 'yerli' otomobilin CEO'sundan fiyat açıklaması...

Emniyet'in aradığı Fettah Tamince, Acun Ilıcalı'nın Elazığ için başlattığı bağış...

Acun Ilıcalı, Elazığ için 73 milyon lira bağış topladı; Bakan...

Erkekler en çok bu pozisyonlarda penisini kırıyor!...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24