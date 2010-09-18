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TERÖR ÖRGÜTÜ PROPAGANDASI İDDİASI ŞANLIURFA (A.A)

18 Eylül 2010 23:37

-TERÖR ÖRGÜTÜ PROPAGANDASI İDDİASI ŞANLIURFA (A.A) - 18.09.2010 - Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde, terör örgütü propagandası yaptıkları iddiasıyla 4 kişi gözaltına alındı. Alınan bilgiye göre, Barış ve Demokrasi Partisi (BDP) üyelerince, 31 Ağustos tarihinde halk oylamasını boykot etmek amacıyla ilçede düzenlenen mitingde, terör örgütü lehine slogan attıkları, yasa dışı döviz taşıdıkları ve propaganda yaptıkları iddia eden kişilere yönelik yapılan operasyonda B.T, M.V, M.K, A.G. gözaltına alındı. Soruşturmanın devam ettiği bildirildi.

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