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TERÖR ÖRGÜTÜ PROPAGANDASI İDDİASI ERGANİ (A.A)

18 Mayıs 2011 03:04

-TERÖR ÖRGÜTÜ PROPAGANDASI İDDİASI ERGANİ (A.A) - 17.05.2011 - Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde, terör örgütü PKK'nın propagandasını yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 4 kişi tutuklandı. Edinilen bilgiye göre, Ergani ilçe merkezinde çeşitli tarihlerde düzenlenen izinsiz gösterilerde terör örgütü PKK'nın propagandasını yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan M.B, M.G, E.S, ve F.B. polisteki sorgularının ardından savcılığa çıkarıldı. Savcılıkta ifadeleri alınan 4 kişi, sevk edildikleri nöbetçi mahkemece tutuklandı.

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