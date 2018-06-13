T24 LogoT24 Logo
Gündem

Terör örgütü propagandası hükümlüsü yakalandı

Latif SANSÜR/KUŞADASI (Aydın), (DHA)- AYDIN'ın Kuşadası ilçesinde, terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptığı gerekçesiyle hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan F

13 Haziran 2018 15:22

Latif SANSÜR/KUŞADASI (Aydın), (DHA)- AYDIN\'ın Kuşadası ilçesinde, terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptığı gerekçesiyle hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan F.A. (44), yakalandı.
Kuşadası\'nda polis ekipleri, terör örgütü PKK/KCK propagandası yapmak suçundan hakkında 3 yıl 9 ay kesinleşmiş cezası bulunan F.A.\'yı, bu sabah, çarşı merkezinde yakaladı. Uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapma ve sağlama suçundan da arandığı belirlenen F.A., gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri sonrası adliyeye sevk edilen F.A., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

FOTOĞRAFLI

 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Latif SANSÜRKUŞADASI Aydın DHA AYDIN KuşadasıPKKKCKKuşadasıUyuşturucuEmniyettekiFOTOĞRAFLI
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24