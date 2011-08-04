-TERÖR ÖRGÜTÜ PKK'YA YÖNELİK OPERASYON VAN (A.A) - 04.08.2011 - Van'ın Başkale ilçesinde terör örgütü PKK'nın dağ kadrosuna eleman götürmek isteyen kişi, düzenlenen operasyonla yakalandı. Bir ihbarı değerlendiren Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Van'da terör örgütü PKK adına faaliyetlerde bulunarak, örgütün dağ kadrosuna eleman kazandırdığı belirtilen Ş.A'yı takibe aldı. Takip edilen Ş.A'nın, beraberindeki M.A'yı, terör örgütünün İran'da bulunan kamplarına götürmek üzere yola çıktığı tespit edildi. Başkale ilçesinden yola çıkan Ş.A. ile M.A, İran sınırına yakın bir bölgede, düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Parmak izinden yola çıkan ekipler Ş.A'nın, 14 Nisan'da Süphan Mahallesi'nde bir atölyenin kundaklanması olayı ile bazı eylemlere de katıldığını belirledi. Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edilen şüphelilerden Ş.A tutuklandı, M.A. ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.