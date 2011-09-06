-Terör örgütü PKK'nın hain tuzağı önlendi DİYARBAKIR (A.A) - 06.09.2011 - Diyarbakır'da araziye gömülmüş vaziyette basma düzenekli cam, çivi, demir parçaları ve amonyum nitrat ile desteklenmiş ve beslenmiş pil düzenekli 7 ayrı noktaya yerleştirilen patlayıcı madde düzeneği imha edildi. Valilikten yapılan yazılı açıklamada, terör örgütünün bir hain tuzağının daha önlendiği, terör örgütü PKK'nın vatandaş ve güvenlik güçlerine karşı bir ihanetinin daha etkisiz hale getirildiği kaydedildi. İl Jandarma Komutanlığı'nın elde ettiği istihbari bilgiler ışığında terör örgütü PKK'lı teröristler ve unsurlarınca Ergani ilçesinin Kavurmaküpü köyü mevkisinde araziye yüksek etkili patlayıcı madde yerleştirildiğinin öğrenildiği bildirilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi: ''1 Eylül 2011 günü Kavurmaköprü köyü mevkisinde araziye 30-40 santimetre derinlikte gömülmüş vaziyette basma düzenekli cam, çivi, demir parçaları ve amonyum nitrat ile desteklenmiş ve beslenmiş pil düzenekli 7 ayrı noktada patlayıcı madde düzeneğinin tuzaklandığı tespit edilmiştir. Tuzaklanan patlayıcı madde düzenekleri İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı patlayıcı madde ve bomba uzmanları tarafından imha edilmiştir. Söz konusu patlayıcıların daha önce Diyarbakır Ergani, Maden, Elazığ yol güzergahında yol kontrol devriyesine açılan ateş sonucu oluşan terörist saldırısı sonrasında takip ve operasyon amaçlı arazide çalışma yapması muhtemel güvenlik güçlerine yönelik olarak yerleştirildiği, ancak teröristlerin hain emellerine ulaşamadıkları değerlendirilmiştir.'' Açıklamada, vatandaşın huzur ve güveni için terör örgütü mensuplarının hain saldırılarına karşı her türlü önleyici ve koruyucu çalışmaya devam edileceği belirtildi.