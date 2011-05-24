-TERÖR ÖRGÜTÜ OPERASYONUNDA 14 ÖĞRENCİ GÖZALTINDA KÜTAHYA (A.A) - 24.05.2011 - Kütahya, İstanbul ve İzmir'de, terör örgütü PKK'nın gençlik yapılanması üyesi oldukları iddia edilen 14 üniversite öğrencisi gözaltına alındı. Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, terör örgütü PKK'nın gençlik yapılanması olduğu iddia edilen Yurtsever Demokratik Gençlik Meclisi üyesi oldukları belirtilen Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) öğrencilerinin Kütahya, İstanbul ve İzmir'deki adreslerine eş zamanlı operasyon düzenledi. Kütahya'da A.K, B.S, C.B, M.K, M.Ç, V.A.G, Y.G, Ç.B, Ş.Ö, A.Ç, M.B. ve H.Ü, İstanbul'da A.A. ve İzmir'de F.K. gözaltına alınarak Kütahya Emniyet Müdürlüğüne getirildi. Adreslerindeki aramalarda yasa dışı dokümanlar ele geçirildiği belirtilen öğrencilerin emniyetteki sorgularının devam ettiği öğrenildi.