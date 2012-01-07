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Terör örgütü operasyonunda 13 tutuklama İSTANBUL (A.A)

07 Ocak 2012 04:52

-Terör örgütü operasyonunda 13 tutuklama İSTANBUL (A.A) - 07.01.2012 - İstanbul'da terör örgütü PKK'nın şehir yapılanması KCK'ya yönelik operasyonda 30 ayrı olaya karıştıkları iddiasıyla gözaltına alınan 15 kişiden 13'ü tutuklandı.  Beşiktaş'taki İstanbul Adliyesinde savcılık sorguları yapılan 15 kişiden 14'ü, tutuklanmaları istemiyle nöbetçi mahkemeye sevk edilirken, bir kişi serbest kaldı. Nöbetçi mahkemede hakim karşısına çıkan 14 kişiden 13'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi. Bir kişi ise serbest bırakıldı.  Bu arada, adliye önünde bekleyen şüphelilerin yakınları, sloganlar atarak operasyonu protesto etti. 

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