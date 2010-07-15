-TERÖR ÖRGÜTÜ OPERASYONUNA 28 GÖZALTI İSTANBUL (A.A) - 15.07.2010 - İstanbul'un çeşitli semtlerinde, PKK terör örgütüne yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda, korsan gösterileri organize ettikleri, yolu trafiğe kapatarak, vatandaşa ve kamuya ait bina ile güvenlik güçlerine molotofkokteylli, taşlı sopalı, havai fişek ve ses bombalı saldırıda bulundukları öne sürülen 28 kişinin gözaltına alındığı bildirildi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Sultangazi Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, PKK terör örgütüne yönelik çalışma başlatıldı. Beyoğlu, Eyüp, Gaziosmanpaşa, Kağıthane, Sultangazi ve Şişli'de 9-12 Temmuz tarihleri arasında gerçekleştirilen operasyonlarda, korsan gösteri eylemlerini organize ettikleri, yolu trafiğe kapatarak, vatandaşa ve kamuya ait bina ile güvenlik güçlerine molotofkokteylli, taşlı sopalı, havai fişek ve ses bombalı saldırıda bulundukları öne sürülen 28 kişi gözaltına alındı. Bu kişilerin üzerlerinde ve bulundukları adreslerde yapılan aramalarda, 24 molotofkokteyli, 2 tabanca, bu tabancalara ait 2 şarjör ile 8 fişek, 1 döner bıçağı, 1 sapan, 5 hard disk ve çok miktarda örgütsel doküman ele geçirildi. Emniyet Müdürlüğünde sorgulanan ve 14 Aralık 2009 ile 10 Temmuz 2010 tarihleri arasında 18 ayrı eyleme karıştıkları öne sürülen 16 kişiden 5'i, sevk edildikleri mahkemece tutuklandı. Poliste işlemleri tamamlanan 12 kişinin ise Beşiktaş'ta bulunan İstanbul Adliyesi'ne sevk edildikleri kaydedildi.