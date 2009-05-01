T24 LogoT24 Logo
Gündem

Terör örgütü operasyonuna 13 tutuklama

İstanbul'da terör örgütlerine yönelik operasyonlarda gözaltına alınan ve aralarında Vatan İnternet sitesinin müdürünün de bulunduğu 13 kişi tutuklandı.

01 Mayıs 2009 03:00

İstanbul'da terör örgütlerine yönelik operasyonlarda gözaltına alınan ve aralarında Vatan İnternet sitesinin müdürünün de bulunduğu 14 kişiden 13’ü tutuklandı.

Emniyette sorgusu tamamlanan 14 kişi dün sabah saatlerinde Beşiktaş'taki İstanbul Adliyesi’ne getirildi. Burada savcılık sorguları tamamlanan zanlıların tamamı tutuklanmaları istemiyle İstanbul Nöbetçi 12. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildi.

Aylin Duruoğlu

Mahkeme, terör örgütü yöneticiliği ve terör örgütü üyeliği suçlamasıyla Özgür Dinçer, Süleyman Gürkan Anıl, Fatih Aydın, Abdülselam Sultan, Muhammed Çetin, Mehmet Yeşiltepe, Ceren Sutlaş, Aylin Duruoğlu, Selim Öztürk, Engin Öncü, Melek Seven, Nail Arıkan, Metin Akdemir’in tutuklanmasına karar verdi. Mustafa Aşula ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. (A.A)

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Isparta Şehir Hastanesi’nde özel güvenlik, gazeteciye saldırdı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Müftüden 'düşük bel pantolon' uyarısı: "Rükuya eğildiği zaman cemaatin dikkati...

Türk İş, DİSK ve Hak İş'ten ortak asgari ücret açıklaması:...

Erdoğan: Katar Emiri'nin annesinin arsa almasında yasal engel bulunmuyor; George...

Sırrı Süreyya Önder film setinde ortaya çıktı...

Britanya Parlamentosu Brexit'i onayladı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24