Terör örgütü operasyonuna 13 tutuklama

Emniyette sorgusu tamamlanan 14 kişi dün sabah saatlerinde Beşiktaş'taki İstanbul Adliyesi’ne getirildi. Burada savcılık sorguları tamamlanan zanlıların tamamı tutuklanmaları istemiyle İstanbul Nöbetçi 12. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildi.Aylin DuruoğluMahkeme, terör örgütü yöneticiliği ve terör örgütü üyeliği suçlamasıyla Özgür Dinçer, Süleyman Gürkan Anıl, Fatih Aydın, Abdülselam Sultan, Muhammed Çetin, Mehmet Yeşiltepe, Ceren Sutlaş, Aylin Duruoğlu, Selim Öztürk, Engin Öncü, Melek Seven, Nail Arıkan, Metin Akdemir’in tutuklanmasına karar verdi. Mustafa Aşula ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. (A.A)