-Terör örgütü operasyonu: 14 tutuklama VAN (A.A) - 12.08.2011 - Hakkari'nin Çukurca ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 20 zanlıdan 14'ü tutuklandı. Çukurca İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından 8 Ağustos'ta ilçe merkezinde bazı evlere düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda gözaltına alınan ve aralarında BDP İlçe Başkanı Sıddık Güzel ile yöneticilerin de bulunduğu 20 kişi, işlemlerinin ardından Van Adliyesine getirildi. Yoğun güvenlik önlemi altında adliyeye getirilen 20 zanlıdan BDP İlçe Başkanı Güzel'in de aralarında bulunduğu 14 kişi çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.