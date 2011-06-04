-TERÖR ÖRGÜTÜ OPERASYONU: 11 GÖZALTI TEKİRDAĞ (A.A) - 04.06.2011 - Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde terör örgütünün propagandasını yaptığı, örgüte yardım ve yataklık ettiği iddia edilen 11 kişi gözaltına alındı. Çorlu'da 21 Mart 2011'de BDP'nin Sağlık Mahallesi'nde düzenlediği nevruz kutlamalarında terör örgütünün propagandasını yaptığı ileri sürülen kişilere yönelik olarak Tekirdağ ve Çorlu polis ekiplerince eş zamanlı operasyon düzenlendi. Özel harekat timlerinin de destek verdiği operasyonda 11 kişi gözaltına alındı. Zanlıların evlerinde, terör örgütünün propagandasının yapıldığı CD ve DVD'ler ile zanlıların nevruz kutlamalarında giydikleri kıyafetler ele geçirildi.