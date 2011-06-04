T24 LogoT24 Logo
Gündem

TERÖR ÖRGÜTÜ OPERASYONU: 11 GÖZALTI TEKİRDAĞ (A.A)

04 Haziran 2011 18:00

-TERÖR ÖRGÜTÜ OPERASYONU: 11 GÖZALTI TEKİRDAĞ (A.A) - 04.06.2011 - Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde terör örgütünün propagandasını yaptığı, örgüte yardım ve yataklık ettiği iddia edilen 11 kişi gözaltına alındı. Çorlu'da 21 Mart 2011'de BDP'nin Sağlık Mahallesi'nde düzenlediği nevruz kutlamalarında terör örgütünün propagandasını yaptığı ileri sürülen kişilere yönelik olarak Tekirdağ ve Çorlu polis ekiplerince eş zamanlı operasyon düzenlendi. Özel harekat timlerinin de destek verdiği operasyonda 11 kişi gözaltına alındı. Zanlıların evlerinde, terör örgütünün propagandasının yapıldığı CD ve DVD'ler ile zanlıların nevruz kutlamalarında giydikleri kıyafetler ele geçirildi.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Fatih Altaylı: Yerli otomobille ilgili patent başvurusu bulamadık...

Şeyma Subaşı: Keşke Acun'dan 3 çocuk yapsaydım ...

Bir insan seks sırasında ne kadar kalori yakar?...

Bakan Selçuk'tan asgari ücret açıklaması: Gelecek sene her iki taraf...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24