T24 LogoT24 Logo
Gündem

TERÖR ÖRGÜTÜ OPERASYONU: 10 GÖZALTI ADANA (A.A)

29 Haziran 2011 15:14

-TERÖR ÖRGÜTÜ OPERASYONU: 10 GÖZALTI ADANA (A.A) - 29.06.2011 - Adana'da terör örgütü üyesi oldukları iddiasıyla 10 kişi gözaltına alındı. AA muhabirinin aldığı bilgilere göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yaptıkları istihbarat çalışmaları sonunda Seyhan ilçesine bağlı Küçük Dikili beldesinde terör örgütü PKK'ya yönelik düzenledikleri operasyonda 10 adreste arama yaptı. Operasyonda, terör örgütü üyesi oldukları iddiasıyla 10 kişi gözaltına alındı. Yapılan aramalarda ise bir kurusıkı tabanca, bir döner bıçağı, molotofkokteyli yapımında kullanılan yarım şişe benzin ile bilyeler ele geçirildi.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hande Yener ve Demet Akalın'ı kabul etti...

Eski AKP kurucusu Şener: Erdoğan’ın mal varlığı Türkiye’nin milli güvenlik...

Ertuğrul Özkök: Cem Yılmaz 1999 yılında penis küçültme ameliyatı olmuş...

"İnan Kıraç, yerli otomobil projesinden çekildiğini törene gölge düşürmemek için...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24