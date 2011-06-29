-TERÖR ÖRGÜTÜ OPERASYONU: 10 GÖZALTI ADANA (A.A) - 29.06.2011 - Adana'da terör örgütü üyesi oldukları iddiasıyla 10 kişi gözaltına alındı. AA muhabirinin aldığı bilgilere göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yaptıkları istihbarat çalışmaları sonunda Seyhan ilçesine bağlı Küçük Dikili beldesinde terör örgütü PKK'ya yönelik düzenledikleri operasyonda 10 adreste arama yaptı. Operasyonda, terör örgütü üyesi oldukları iddiasıyla 10 kişi gözaltına alındı. Yapılan aramalarda ise bir kurusıkı tabanca, bir döner bıçağı, molotofkokteyli yapımında kullanılan yarım şişe benzin ile bilyeler ele geçirildi.