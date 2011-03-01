-TERÖR ÖRGÜTÜ MKP'YE OPERASYON ADANA (A.A) - 01.03.2011 - Adana Emniyet Müdürlüğünün başlattığı, İstanbul, Diyarbakır, Hatay, Mersin ve Zonguldak'ta eş zamanlı gerçekleştirilen terör örgütü Maoist Komünist Parti'ye (MKP) yönelik operasyonda 23 kişi gözaltına alındı. Zanlılardan 8'i tutuklandı. Adana Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, ''MKP terör örgütünün propagandasını yapmak, örgüte gelir sağlamak, çeşitli oluşumlar kurarak örgüt adına faaliyet yürütmek'' suçlarını işleyen zanlılarla ilgili 10 Mart 2010 tarihinde çalışma başlatıldı. İstihbari çalışmalar sonucu, 25 Şubatta Adana, İstanbul, Diyarbakır, Hatay, Mersin ve Zonguldak'ta eş zamanlı operasyon düzenlendi. Örgütün Çukurova yapılanmasına yönelik operasyonda Diyarbakır bölge sorumlusunun da aralarında bulunduğu 23 kişi gözaltına alındı. 23 zanlı sorgulanmak üzere Adana'ya getirildi. Zanlıların ev ve iş yerleri ile irtibatlı oldukları il temsilciliklerinde yapılan aramalarda, 1 adet tabanca ve şarjör ile çok sayıda yazılı ve görsel örgütsel doküman ele geçirildi. Ayrıca, 1 adet ses kaydedici cihazı, 21 adet cep telefonu, 61 adet CD, 17 adet hard disk, 10 adet flaş bellek, 6 adet hafıza kartına incelenmek üzere el konuldu. Sorgulamaları tamamlanan zanlılardan 8'i çıkarıldıkları nöbetçi mahkemece tutuklandı, 15'i serbest bırakıldı.