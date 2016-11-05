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Dünya
Deutsche Welle

Terör örgütü militanlarını vatandaşlıktan çıkarma planı

Alman İçişleri Bakanı Thomas de Maiziere yurt dışında terör örgütlerinde faaliyet gösteren ve Almanya’ya dönen militanların vatandaşlıktan çıkarılmasını istiyor.

05 Kasım 2016 00:22

Almanya İçişleri Bakanı Thomas de Maiziere, Almanya’ya dönen terör örgütü militanlarının Alman vatandaşlığından çıkartılabilmesi için bir yasa tasarısı hazırlığında.Tasarıda militanların Alman vatandaşlığının yanı sıra başka bir ülkenin uyruğuna da sahip olması gerektiğine vurgu yapılıyor. Zira Alman anayasasına göre hiç kimse vatansız bırakılmıyor.

Almanya’da yürürlükteki düzenlemelere göre terörist faaliyetler amacıyla yurt dışına gidecek olanların pasaportuna ya da kimliğine el konulabiliyor.

Almanya askerlere uygulanan yasa maddesini örnek alıyor

Bakan De Maiziere’in hazırladığı yasa tasarısı Almanya’nın vatandaşlık yasasının Alman askerlerine ilişkin 28. maddesini örnek alıyor. Bu madde Alman Ordusu’nda görev yapan askerlerin başka bir ülkenin ordusuna katılması halinde alınacak önlemleri düzenliyor.

Yeni yasa tasarısında, benzer bir niyetin “Federal Almanya Cumhuriyeti’nden ayrılma” anlamına geldiği ve “bu davranışın Alman vatandaşlığının kaybını meşru kılacağı” belirtiliyor. Yasada Alman askerleri için geçerli olan maddenin gelecekte terörist faaliyetlerde bulunmak isteyenlere de uygulanması öngörülüyor.

Almanya'dan cihada giden 870 aşırı İslamcı bulunuyor

Federal Emniyet Teşkilatı’nın verilerine göre Almanya’dan Suriye ve Irak’a cihada gitmiş olan 870 kadar aşırı İslamcının kaydı bulunuyor. Bunlardan bazıları iki vatandaşlığa, örneğin Alman ve Türk vatandaşlığına sahip.

Federal hükümetin küçük ortağı Alman Sosyal Demokrat Partisi (SPD) De Maiziere’in hazırladığı taslağı eleştirdi. Federal Meclis Grup Başkan Vekili ve iç politika sözcüsü Eva Högl, "Bir devlete sadakatı kalmayan askerlerin vatandaşlığının iptalinin İslamcı çevrelere de uygulanmasının siyasi yönden IŞİD'in itibarını yükseltmek anlamına gelecektir çünkü IŞİD militanları başka ülkelerin düzenli askerleri gibi algılanmış olacaktır. Böyle bir düzenleme Suriye'deki cihatçı Almanların bu örgütten ayrılmasını zorlaştıracaktır” diye konuştu.

© Deutsche Welle Türkçe

epd/ÇA/BS

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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