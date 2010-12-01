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TERÖR ÖRGÜTÜ MENSUBU İKİ KİŞİ İDAM EDİLDİ ANKARA (A.A)

01 Aralık 2010 12:20

-TERÖR ÖRGÜTÜ MENSUBU İKİ KİŞİ İDAM EDİLDİ ANKARA (A.A) - 01.12.2010 - Terör örgütü PKK/PJAK'ın sözde ''ateşkes'' çağrılarını ciddi bulmayan ve terör örgütüne yönelik operasyonlarını aralıksız sürdüren İran, terör örgütü sorumlularını idamla cezalandırmaya devam ediyor. İran'ın Meşhed kentinde bulunan Torbeticem Cezaevi'nde bulunan terör örgütü sorumlularından Abdulhaluk Behmer ve Abdullah Behmer'in idam edildikleri bildirildi. İran güvenlik güçlerince geçen sene gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda yakalanan 4 terör örgütü mensubu arasında yer alan Abdulhaluk Behmer ve Abdullah Behmer, İran Devrim Mahkemesi'nde görülen davasında, ''PKK/PJAK terör örgütüne finansman sağlamak amacıyla uyuşturucu ticareti yapmak'' suçundan idam cezasına çarptırılmıştı. İran'da 2009 yılından bu yana terör örgütü PKK/PJAK mensubu 10 terörist idam edilirken, 20 terörist hakkında verilmiş idam cezası bulunuyor. Diğer yandan, İran Genelkurmay Başkanlığı'nın, İran cezaevlerinde tutuklu bulunan terör örgütü PKK/PJAK mensuplarının ''açlık grevi'' eylemlerini sonlandırmak amacıyla, eyleme katılan tüm tutukluların ''idam'' edilmesi yönünde bir girişim içerisinde olduğu öne sürüldü.

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